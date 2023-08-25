Пьяный житель Севастополя вызвал скорую помощь в качестве такси до дома под предлогом якобы полученной травмы. Об этом сообщает «Mash на волне».

Мужчина провел вечер в баре с друзьями. Компания начала расходиться только под утро и севастополец понял, что у него нет денег на такси до дома.

Россиянин не растерялся и позвонил в скорую помощь с историей о том, что ему якобы выстрелили в лицо из газового пистолета. По замыслу нетрезвого севастопольца, медики должны были отвезти его домой бесплатно.

Приехавшие на место врачи скорой помощи обнаружили «пострадавшего» в полном здравии среди таких же нетрезвых друзей. Везти мужчину домой медики отказались.

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