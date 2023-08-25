Политика Юлию Галямину восстановили в РАНХиГС

Политика Юлию Галямину (признана в РФ иноагентом) восстановили на работе в университете РАНХиГС. Об этом сама Галямина сообщила в своем Telegram-канале.

Суд взыскал с университета 115 тыс. рублей за незаконное увольнение Галяминой.

«Прокурор поддержала наши требования восстановления на работе в РАНХиГС», — написала она.

Ранее в РАНХиГС заявили, что бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина была уволена из вуза в связи со статусом иностранного агента.

В вузе подчеркнули, что на текущий момент Галямина не осуществляет педагогическую деятельность в вузе в соответствии с п.9 с.11 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Данное решение было принято строго в соответствии с текущим законодательством РФ».

Министерство юстиции Российской Федерации 2 сентября 2022 года обновило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в который включили телеведущего Михаила Шаца, политика Юлию Галямину, а также еще четыре человека и одно юрлицо.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.