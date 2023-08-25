Немка зарабатывает миллионы долларов в год на продаже гигантских улиток

Жительница Германии разводит гигантских улиток и зарабатывает на этом миллионы долларов в год, пишет Independent.

Как рассказала Крис Бакли из Мюнхена, она заинтересовалась улитками, когда ухаживала за своим сыном в период его болезни. Из-за того, что ребенку требовался постоянный уход, ей пришлось уволиться с работы. Единственный доход, который на тот момент был у семьи, — социальная выплата и продовольственные пожертвования от местной церкви.

Проведя небольшое исследование, Крис завела домашнюю африканскую улитку, заплатив за нее €60.

«Идея завести улитку была очень привлекательной. Они не требуют никакого внимания», — объяснила свой выбор немка.

Вскоре после этого Бакли начала публиковать в соцсетях видео с питомцем, завоевывая популярность у пользователей. Люди начали писать женщине и спрашивать, где купить такую же улитку, и Крис решила заняться их разведением.

Это дело оказалось настолько успешным, что ее семья быстро перестала нуждаться в чем-либо. По словам женщины, на продаже улиток она зарабатывает миллионы долларов в год, а на ее ферме живу сейчас живут более 5000 особей, за которыми следят три сотрудника.

Ранее во Флориде объявили карантин из-за нашествия гигантских африканских улиток.