В Махачкалу вылетают врачи федеральных клиник

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации заявили, что группа специалистов федеральных медицинских центров вылетает спецбортом в Махачкалу для оказания помощи пострадавшим при взрыве на АЗС. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале было локализовано.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Также глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются, место изначального взрыва находится напротив АЗС.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».