В Москве девушка, работающая проституткой по совету мужа, обвинила клиента в изнасиловании

В Москве правоохранители проводят проверку после того, как проститутка обвинила своего клиента в изнасиловании. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Девушка работала с одобрения гражданского мужа. Вместе они опубликовали на специальном сайте анкету и в течение трех месяцев совместно подбирали клиентов. Со всеми желающими пара знакомилась лично.

Один из одобренных клиентов заплатил ей деньги только за часть услуг. Это не понравилось секс-работнице, поэтому она решила заявить на 44-летнего мужчину в полицию. Предварительно 19-летняя девушка удалила свою анкету с сайта.

В полиции россиянин сообщил, что интимная связь произошла по обоюдному согласию. Помимо этого, он подтвердил факт оплаты услуг.

В результате на россиянку составили административный протокол по статье о занятии проституцией. Проверка продолжается.

Ранее в Калуге задержали молодого человека, который прикидывался секс-работницей и выманивал у мужчин деньги.