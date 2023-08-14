По факту взрыва заправки в Махачкале начали проверку

Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что прокуратура республики организовала проверку в связи с возгоранием на автозаправке, на место инцидента для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехали руководители прокуратуры.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

До этого в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

Накануне в Советском районе Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим ЧС.

Мэр города Юсуп отметил, что работы по восстановлению подъездов и прилегающей территории возьмет на себя управляющая компания. Жильцам пострадавшего строения будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, мэр планирует личную встречу с проживающими в многоквартирном доме людьми.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».