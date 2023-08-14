В Махачкале огонь перекинулся с автосервиса на заправку

В пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что после прибытия на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь перекинулся на близлежащую автозаправку.

В пресс-службе добавили, что общая площадь, по предварительным данным, составляет около 500 квадратных метров.

«Огнеборцы принимают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом стоящие здания и автомобили», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

До этого стало известно, что в Махачкале прогремел взрыв в районе торгового центра «Глобус».

По предварительной информации, после взрыва газового баллона загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на АЗС.

На роликах очевидцев видно, что огнем охвачены более десяти автомобилей. Во время инцидента пострадали более десяти человек.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».