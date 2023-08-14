Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Махачкале огонь перекинулся с автосервиса на заправку

Площадь пожара в Махачкале составила 500 «квадратов», огонь перекинулся на АЗС

В пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что после прибытия на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь перекинулся на близлежащую автозаправку.

В пресс-службе добавили, что общая площадь, по предварительным данным, составляет около 500 квадратных метров.

«Огнеборцы принимают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом стоящие здания и автомобили», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

До этого стало известно, что в Махачкале прогремел взрыв в районе торгового центра «Глобус».

По предварительной информации, после взрыва газового баллона загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на АЗС.

На роликах очевидцев видно, что огнем охвачены более десяти автомобилей. Во время инцидента пострадали более десяти человек.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях