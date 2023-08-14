В Махачкале произошел взрыв на автозаправке

В Махачкале прогремел взрыв в районе торгового центра «Глобус». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По предварительной информации, после взрыва газового баллона загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на АЗС.

На роликах очевидцев видно, что огнем охвачены более десяти автомобилей. Во время инцидента пострадали более десяти человек.

По данным RT, на место выехали представители руководства администрации. На данный момент для тушения задействованы все экстренные службы.

Ранее в Махачкале ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме.