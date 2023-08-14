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Роспотребнадзор оценил риски завоза чумы из Китая в Россию

Роспотребнадзор назвал минимальными риски завоза чумы из КНР в Россию

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РИА «Новости»

Роспотребнадзор после информации о трех случаях чумы на севере КНР оценил риск завоза инфекции в Россию как минимальный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — уточнили в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что по информации, опубликованной в СМИ, на севере КНР, в Шилин-Гол, зафиксировали три случая чумы. Заболевших и контактных изолировали, за ними ведут наблюдение медики.

В ведомстве обратили внимание, что природный очаг заболевания не имеет общей границы с Россией. Тем не менее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в приграничных пунктах пропуска с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит».

14 августа в Монголии сообщили о трех случаях заражения человека чумой. Для уточнения диагноза сделают ПЦР-тест. Предварительной причиной заражения называют употребление в пищу мяса сурка.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии рисков завоза в Россию бубонной чумы.

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