Пассажиры рейса компании Red Wings вылетели в Анталью после 37-часовой задержки

Задержанный рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет поднялся в воздух в 18:30 мск. Таким образом, туристам пришлось ждать в аэропорту 37 часов. При этом 23 пассажира отказались ехать в Турцию.

Второй самолет, который должен был отправиться в Анталью сегодня, покинет аэропорт 15 августа.

Рейс Red Wings WZ-3061 из Екатеринбурга в Турцию должен был состояться 13 августа, но компания несколько раз переносила время вылета. По словам представителей организации, два воздушных судна одновременно вышли из строя. Так как в Red Wings таких всего три, своевременно направить их по нужным маршрутам не удалось.

Ранее пассажиров Iraqi Airways пришлось эвакуировать после того, как в грузовом отсеке медведь выбрался из ящика для перевозки.