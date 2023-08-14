Андрей Воробьев посетил форум «Армия-2023» в КВЦ «Патриот»

Международный военно-технический форум «Армия-2023» является знаковым событием для оборонно-промышленного комплекса России. Об этом во время посещения мероприятия, которое стартовало в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев осмотрел экспозицию и пообщался с производителями подмосковного ОПК. В выставке участвуют более 1,5 тыс. российских и зарубежных предприятий, в том числе свыше 50 компаний, работающих на территории Подмосковья.

«Мероприятие проходит уже в 9-й раз и традиционно представляет прорывные разработки и самые передовые технологии в отрасли. Это и новейшие образцы вооружения, и средства разведки, РЭБ, и комплексы ПВО. Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение», — сказал губернатор.

Он отметил, что всего в подмосковном ОПК более 100 предприятий. На них работает свыше 120 тысяч человек, уточнил Воробьев.

«Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так уже около 800 молодым ученым и специалистам предоставили льготное жилье по соципотеке. С рядом компаний заключили соглашения о подготовке для них кадров. Расширяем и программу «Профессионалитет», — заявил он.

По его словам, Московская область оказывает меры поддержки предприятиям ОПК. Так, по программе «Социальная ипотека» с 2016 года льготное жилье смогли приобрести 345 молодых ученых и 360 молодых специалистов. Кроме того, в этом месяце будут выданы сертификаты еще 28 ученым и 29 специалистам.

Кадры для ОПК готовят 33 подмосковных колледжа. К примеру, Красногорский колледж выпускает специалистов для завода им. С.А. Зверева, колледж «Энергия» - для НПО «Машиностроения», а Балашихинский техникум – для авиационной корпорации «Рубин».

Напомним, с участием предприятий-партнеров в Подмосковье создано 33 мастерских, разработано 156 образовательных программ, 320 специалистов от предприятий являются наставниками, 640 студентов проходят стажировки на предприятиях ОПК. В этом году на предприятиях оборонно-промышленного комплекса трудоустроены 3,2 тыс. человек.