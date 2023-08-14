В Сиднее полиция поймала пассажира Malaysia Airlines, который угрожал попутчикам бомбой

Пассажир авиакомпании Malaysia Airlines пригрозил туристам в салоне самолета бомбой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе, который направлялся в Куала-Лумпур из Сиднея. Когда судно взлетело, один из пассажиров встал и назвал себя рабом Аллаха. После этого он заставил остальных путешественников сказать то же самое. Пока люди выполняли его требования, сам мужчина держал руку внутри рюкзака, в котором, как полагали пассажиры, была бомба.

В результате самолет вернулся в отправную точку. Аэропорт временно отменил вылеты. На место прибыла полиция и арестовала туриста. Выяснилось, что в рюкзаке не было ничего опасного. Причины такого поведения на данный момент неизвестны.

Ранее полиция Франции эвакуировала людей с Эйфелевой башни после сообщений о бомбе.