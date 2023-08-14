Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сиднее полиция поймала пассажира Malaysia Airlines, который угрожал попутчикам бомбой

В Сиднее турист пригрозил пассажирам самолета бомбой и был пойман полицией

close
100%
jawadmnazir/Twitter

Пассажир авиакомпании Malaysia Airlines пригрозил туристам в салоне самолета бомбой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе, который направлялся в Куала-Лумпур из Сиднея. Когда судно взлетело, один из пассажиров встал и назвал себя рабом Аллаха. После этого он заставил остальных путешественников сказать то же самое. Пока люди выполняли его требования, сам мужчина держал руку внутри рюкзака, в котором, как полагали пассажиры, была бомба.

В результате самолет вернулся в отправную точку. Аэропорт временно отменил вылеты. На место прибыла полиция и арестовала туриста. Выяснилось, что в рюкзаке не было ничего опасного. Причины такого поведения на данный момент неизвестны.

Ранее полиция Франции эвакуировала людей с Эйфелевой башни после сообщений о бомбе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях