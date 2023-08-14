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Владельцы «Сукра Окан» заявили, что проверка судна прошла нормально

Компания-владелец «Сукра Окан»: проверка судна прошла без негативных действий

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Экипаж российского патрульного корабля, открывший предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз «Сукра Окан», не предпринял каких-либо негативных действий. Об этом заявили в транспортной компании, которая владеет судном, передало РИА Новости.

В компании рассказали, что российские военные осмотрели кабины на корабле и проверили документы членов экипажа.

«Они не выступили с какими-либо угрозами и не предприняли негативных действий в отношении экипажа», — уточнили в сообщении.

Владельцы сухогруза пояснили, что, так как «не было никаких отрицательных последствий», судно не конфисковали, было принято решение о продолжении следования по маршруту.

13 августа ВС России открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз в Черном море. Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил плавсредство «Сукра Окан».

Ранее были названы сроки возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» в состав ВМФ.

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