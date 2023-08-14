В Ростовской области молодого человека подозревают в попытке поджечь здание администрации

В Ростовской области молодого человека задержали за попытку поджечь здание администрации Азовского района. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел ночью 14 августа в Азове. Предполагаемый злоумышленник подготовил четыре пятилитровых бутылок с зажигательной смесью и отправился на место. На россиянина обратили внимание полицейские, которые находились недалеко от локации.

На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого. О причинах, которые побудили молодого человека поджечь здание администрации, не сообщается.

Ранее в Челябинске россиянин получил 9 лет колонии за поджог жены.