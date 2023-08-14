В Челябинской области 60-летнего повара подозревают в домогательстве подростка

В Челябинской области Следственный комитет обратил внимание на повара детского лагеря, которого подозревают в приставании к 15-летней девушке. Об этом сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Усть-Катав. Девушка вместе с мужчиной готовила еду для отдыхающих в учреждении детей. На одной из смен 60-летний повар якобы полез к ней с поцелуями. Девушке не понравилось такое поведение, поэтому россиянка оттолкнула работника.

Руководители детского оздоровительного центра заявили, что не знают об инциденте и «в первый раз такое слышат». В пресс-службе Следственного комитета, который уже занимается инцидентом, от комментариев отказались.

Ранее в Ижевске 15-летняя девушка спрыгнула с четвертого этажа, чтобы сбежать от насильника.