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Россиянин перевел трейдерам-мошенникам 22 млн рублей в биткоинах

112: россиянин лишился 22 млн рублей, доверившись трейдерам-мошенникам

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Мужчина перевел трейдерам-мошенникам 22 млн рублей в биткоинах и лишился своих денег. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Россиянин познакомился с недобросовестными трейдерами в социальных сетях. Новые знакомые пообещали мужчине приумножить его капитал — он перевел мошенникам 22 миллиона рублей в биткоинах. При этом инвестора заверили, что в случае неудачи в торговле на бирже ему возместят потери.

После этого мошенники на все вопросы мужчины о вложенных средствах просили подождать и ссылались на якобы проблемы с выводом денег. Позже россиянину сообщили, что все его средства оказались потеряны из-за неудачных сделок.

Обманутый инвестор обратился в правоохранительные органы. Полиция занялась поисками трейдеров-мошенников.

Ранее мошенники похитили у российского ученого 17 млн рублей.

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