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В Нижегородской области дети из лагеря «Костер» перенесли ротавирусную инфекцию

В детском лагере «Костер» Нижегородской области выявили ротавирусную инфекцию

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Unsplash

В Нижегородской области воспитанники детского лагеря «Костер» перенесли ротавирусную инфекцию. Об этом сообщает «В городе N» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

О наличии заболевания стало известно после того, как несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Санитарные врачи обследовали отдыхающих и сотрудников учреждения. После этого один из корпусов был закрыт. Очаг заболевания удалось локализовать.

«В настоящее время «Костер» продолжает работу в обычном режиме», — сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент ведомство контролирует ситуацию. Сотрудники организации также проводят консультации для родителей о защите прав потребителей.

Ранее в Удмуртии суд приостановил работу лагеря после отравления 17 детей.

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