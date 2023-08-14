В Нижегородской области дети из лагеря «Костер» перенесли ротавирусную инфекцию

В Нижегородской области воспитанники детского лагеря «Костер» перенесли ротавирусную инфекцию. Об этом сообщает «В городе N» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

О наличии заболевания стало известно после того, как несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Санитарные врачи обследовали отдыхающих и сотрудников учреждения. После этого один из корпусов был закрыт. Очаг заболевания удалось локализовать.

«В настоящее время «Костер» продолжает работу в обычном режиме», — сообщили в Роспотребнадзоре.

На данный момент ведомство контролирует ситуацию. Сотрудники организации также проводят консультации для родителей о защите прав потребителей.

Ранее в Удмуртии суд приостановил работу лагеря после отравления 17 детей.