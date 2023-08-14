Правительство Подмосковья помогло первоклассникам подготовиться к началу учебного года

Первоклассники Подмосковья получили к началу учебного года рюкзак со школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

«Подмосковные первоклассники получили к началу учебного года рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Это добрая и масштабная программа охватила более 3 тысяч детей из семей с низкими доходами», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В этом рюкзаке есть все необходимое, что может потребоваться школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин. Данную меру поддержки получили семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 17 тыс. 277 рублей.

«Ребята были в восторге от своих новых рюкзаков и с нетерпением ждут первого звонка. Теперь они готовы к новым знаниям и приключениям в школе», - дополнила министр.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе свыше 100 тысяч многодетных семей проактивно получили выплату на школьную форму.