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Через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский самолет

NRK: пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с февраля 2022 года

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Пассажирский чартерный самолет авиакомпании BBN Airlines пролетел по маршруту из Осло в Анталью через территорию Украины, войдя в бесполетную зону над страной. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что инцидент с самолетом Airbus A320-200 произошел 25 июля текущего года. Пилоты из-за непогоды вынуждены были изменить маршрут и отклонились от первоначального пути, войдя в воздушное пространство Украины.

Авиакомпания не подтвердила факт того, что борт оказался в бесполетной зоне, но сервис Flightradar24 зафиксировал факт того, что, пролетая над Румынией, самолет отклонился от маршрута и оказался на Украине.

«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных случаев», — заявили в авиакомпании.

NRK связывалось с Министерством обороны и Министерством иностранных дел Украины, но не получило ответа.

В июле глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал скорую передачу Украине двух передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS и запчастей к ним.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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