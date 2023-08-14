В Италии женщина отрезала ножом пенис насильнику, пишет Daily Mail. Известно, что раньше она состояла с ним в отношениях.

Как пишут СМИ, инцидент произошел после ссоры между парой по поводу опеки над общей дочерью. Мужчина пришел к женщине домой, чтобы уладить с ней этот вопрос, а после предложил ей «помириться» и заняться сексом. Хозяйка квартиры якобы отказалась и оттолкнула гостя, однако это его не остановило.

После того, как мужчина попытался изнасиловать свою бывшую партнершу, та взяла нож и отрезала ему пенис. После этого она вызвала полицейских и врачей скорой помощи, которые увезли нападавшего в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Сообщается, что мужчине успешно пришили пенис обратно в ходе операции, которую провели хирурги с урологами.

Ранее индонезийка отрезала пенис бойфренду, пригрозившему опубликовать секс-видео с ее участием.