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В столице Швеции опять сожгли Коран

В Стокгольме провели акцию сожжения Корана, согласованную с полицией

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое мигрантов из Ирака устроили акцию неподалеку от здания парламента в Стокгольме, организовав сожжение нескольких страниц Корана. Об этом сообщает ТАСС.

На площади Минтторгет в столице Швеции собралось порядка 60 человек, 20 из которых были журналистами.

Организаторы, в отношении которых уже завели уголовное дело по факту разжигания вражды, наступали на священную книгу, а затем ее подожгли.

Мусульмане, следившие за данной акцией, громко кричали, выражая протест против подобных действий.

Присутствующие обращали внимание, что поджог книги не имеет ничего общего с демократией.

Эта акция была согласована с властями столицы. Демонстрацию охраняла полиция, при этом отделив микроавтобусами организаторов и зрителей.

До этого в полиции Швеции заявили о росте террористической угрозы из-за сожжений Корана.

28 июня текущего года в Швеции прошла акция по сожжению Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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