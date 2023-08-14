Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области в квартире взорвалось неизвестное вещество

В Саратовской области из-за взрыва в жилом доме пострадали дети

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Четыре человека, в том числе и дети, пострадали от взрыва в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранители не подтвердили версию с хлопком бытового газа. По предварительным данным, причиной стал баллончик из-под дезодоранта. Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в квартире многоэтажного дома.

На месте также работает скорая помощь. Медработники оказали всем пострадавшим амбулаторную помощь. Они находятся в больнице.

На данный момент работники прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия. В случае, если они выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Москве пожилой мужчина угрожал взорвать банк из-за бесполезной консультации в службе поддержки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях