В Саратовской области в квартире взорвалось неизвестное вещество

Четыре человека, в том числе и дети, пострадали от взрыва в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранители не подтвердили версию с хлопком бытового газа. По предварительным данным, причиной стал баллончик из-под дезодоранта. Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в квартире многоэтажного дома.

На месте также работает скорая помощь. Медработники оказали всем пострадавшим амбулаторную помощь. Они находятся в больнице.

На данный момент работники прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия. В случае, если они выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Москве пожилой мужчина угрожал взорвать банк из-за бесполезной консультации в службе поддержки.