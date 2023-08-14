На Украине сообщили о взрыве в Киеве

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.

По данным официального ресурса по оповещению граждан, на Украине не объявлялась воздушная тревога.

14 августа украинские СМИ сообщили о взрывах, произошедших в Одессе.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.