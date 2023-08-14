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В Дагестане спасли ребенка, оказавшегося в опасности в квартире

В Каспийске от падения спасли девочку, оказавшуюся на подоконнике окна 9 этажа

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МВД РФ по Республике Дагестан

В Каспийске была спасена двухлетняя девочка, которая оказалась на подоконнике девятого этажа одного из домов на улице Халилова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД по Дагестану.

Инцидент произошел 14 августа в районе пяти утра. Именно в это время люди, которые направились на пляж, увидели ребенка на подоконнике. Очевидцы сразу же начали звонить в полицию.

Полицейские незамедлительно прибыли на место ЧП и начали стучаться в дверь квартиры, в окне которой был ребенок. Вскоре было принято решение вскрыть дверь с целью успеть спасти ребенка.

Правоохранители вместе с жильцами разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребенка, другие все это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном.

Перед тем, как начать вскрывать замки, было решено еще раз постучаться. Выяснилось, что дома была старшая сестра девочки, боявшаяся открыть дверь. Тем не менее оперативники уговорили сестру ребенка, находящегося на подоконнике, впустить их домой.

В связи с ситуацией начато расследование.

До этого жители Заволжья спасли ребенка, стоящего на подоконнике открытого окна общежития.

Ранее в Саратове ребенок за полдня 261 раз вызвал экстренные службы.

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