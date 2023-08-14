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В США подросток упал с 30-метровой высоты в Большом каньоне и остался жив

Mirror: в США школьник упал с 30-метровой высоты в Большом каньоне и выжил

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Grand Canyon National Park

В США 14-летний подросток упал с 30-метровой высоты в Большом каньоне и остался жив, пишет Mirror.

Вьятт Кауфман упал с уступа на северном краю каньона в Аризоне. Как рассказал сам школьник, он присел на корточки и взялся одной рукой за камень, но потерял равновесие и начал падать вниз.

«После падения ничего не помню. Помню только, что проснулся и оказался в машине скорой помощи», — рассказал американец.

У спасателей ушло два часа на то, чтобы аккуратно поднять Кауфмана со дна ущелья. В результате падения подросток сломал девять позвонков, получил разрыв селезенки, коллапс легкого и сломал руку.

Теперь Вьятту потребуется долгий период лечения и восстановления — в этом ему поможет его семья.

«Нам просто повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье. А не в коробке», — прокомментировал отец пострадавшего.

В администрации парка заявили, что спасательные команды проходят интенсивную подготовку, чтобы подготовиться к сотням вызовов, на которые они реагируют каждый год.

«Их обучение и тяжелая работа окупилась, что привело к гладкой и своевременной операции по спасению», — говорится в заявлении.

Ранее австралиец выжил после того, как жена накормила его ядовитыми грибами.

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