В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся

В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, передает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Как говорится в сообщении ведомства, в результате происшествия женщина и ребенок получили травмы, а водитель электросамоката с места инцидента скрылся.

«По поручению руководителя краевого управления СК РФ в Краснодаре организована проверка по факту происшествия с электросамокатом», — сказано в заявлении краевого СК.

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