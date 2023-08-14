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В Краснодаре самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся

СК РФ проверит инцидент с наездом самокатчика на женщину с ребенком в Краснодаре

В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, передает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Как говорится в сообщении ведомства, в результате происшествия женщина и ребенок получили травмы, а водитель электросамоката с места инцидента скрылся.

«По поручению руководителя краевого управления СК РФ в Краснодаре организована проверка по факту происшествия с электросамокатом», — сказано в заявлении краевого СК.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман прокомментировала известие от том, что власти Москвы могут увеличить количество «медленных зон» для электросамокатов со скоростью от 5 до 15 км/ч.

До этого сообщалось, что в Сочи самокатчик сбил беременную женщину на пешеходном переходе.

Ранее в Совфеде предложили ввести штраф за нетрезвое вождение электросамокатов.

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