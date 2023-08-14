В Набережных Челнах возмутились кадрами купания кота, которого бросал в воду хозяин

В Набережных Челнах мужчина бросал питомца в воду и попал на видео. Оно было опубликовано в Telegram-канале «ЧЕЛНЫ ОНЛАЙН».

Инцидент, как сообщает источник, произошел 13 августа на городском пляже. Мужчина пришел туда с породистым котом и стал приучать его к воде своеобразным способом.

Как видно на кадрах, отдыхающий выбрасывал питомца на глубину со всей силы и кричал кому-то: «Лови!» При этом сфинкс кувыркался в воздухе, а приводнившись, плыл обратно к своему хозяину.

«На этом приключения у кота не закончились. Далее мужчина стал падать в воду с котом, которого погружал под воду (кот, соответственно, временами орал во все горло). Когда кот пытался уплыть, то мужчина тянул его к себе за хвост и снова бросал!» — рассказал очевидец.

По его словам, затем к владельцу кота подошли два мальчика и попросили разрешения погладить домашнее животное, тогда взрослый якобы предложил детям похлопать кота по голове и сам показал им пример.

«Относится ли это к УК РФ ст.245?» — поинтересовался автор поста, имея в виду статью о жестоком обращении с животными.

Ранее на Урале мужчина выбросил из окна котенка, поссорившись с его хозяйкой.