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Мосгорсуд отказался менять меру пресечения для блогера Чекалиной

Мосгорсуд отказал блогеру Лерчек в переводе под домашний арест

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTube

Московский городской суд 14 августа признал законным отказ поменять блогеру Валерии Чекалиной меру пресечения, то есть в просьбе прокуратуры ужесточить россиянке меру пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест было отказано. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры — без удовлетворения», — объявила судья.

В марте Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Позже блогеры погасили долг перед налоговой.

Кроме того, Чекалиных обвинили в отмывании 130 млн руб. По информации следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 млн рублей, чтобы скрыть источник доходов. Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.

Ранее Ксения Бородина пожаловалась на фейки о своей задолженности перед налоговой.

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