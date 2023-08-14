Обследование иконы «Троица» Андрея Рублева завершилось

Обследование иконы «Троица» Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря завершилось. Об этом сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова.

Как рассказала Проханова, после обследования иконы начался этап анализа полученной информации, на основе которой будет выработана программа дальнейших мероприятий.

Дата расширенного реставрационного совета пока не назначена, подчеркнула она.

В июле Третьяковская галерея передала Свято-Троицкой Сергиевой лавре икону «Троица» Рублева в безвозмездное пользование. Договор об этом утвердили министр культуры Любимова и патриарх Кирилл. Последний назвал это событие историческим. Решение о передаче «Троицы» из Третьяковской галереи РПЦ принял президент РФ Владимир Путин в середине мая после «многочисленных просьб православных верующих». Экспертный совет Третьяковки выступал против перемещения «Троицы» из-за рисков, связанных с ее состоянием.

Ранее Минкультуры РФ заявило, что речи о передаче других музейных ценностей РПЦ пока не идет.