В Минэкономразвития прокомментировали задержку рейсов Red Wings из Антальи

Министерство экономического развития РФ внимательно следит за ситуацией в турецкой Анталье, где вторые сутки задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как указано в сообщении, сотрудники Минэкономразвития постоянно находятся на связи с российскими дипломатами в Анталье. При этом в ведомстве подчеркнули, что вопросами транспортировки туристов занимается Росавиация.

«По информации ассоциации Турпомощь, в числе пассажиров задержанных рейсов — туристы, приобретавшие туры у компаний-туроператоров, а также индивидуальные путешественники», — уточнили в пресс-службе министерства.

В то же время представители ведомства пояснили, что пассажиров задержанных рейсов разместили в местных гостиницах.

Между тем Федеральное агентство воздушного транспорта РФ рекомендовало фирме Red Wings оперативно связаться с другими российскими авиакомпаниями и договориться о предоставлении дополнительных самолетов для перевозки туристов. Согласно последним данным, часть обязательств на себя может взять компания «Икар».

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа многие россияне не смогли вылететь из Антальи из-за поломки самолета.