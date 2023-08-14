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В России предложили повысить размер единого пособия на детей

Депутат Бессараб предложила увеличить в РФ размер единого пособия на детей

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Shutterstock

Единое пособие на детей должно выплачиваться в таком размере, чтобы эта сумма позволяла семья выйти из-за черты бедности. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием Lenta.ru.

Как рассказала Бессараб, на данный момент в России почти 10 млн семей получают пособие на детей от рождения до 17 лет, при этом не все семьи выходят из-за черты бедности при получении выплат.

«Будущее за тем, чтобы предоставлять пособие, особенно для семей с маленькими детьми, когда оба родителя не могут еще позволить себе полноценно работать, не в виде прожиточного минимума или, например, минимального размера оплаты труда, а именно в размере, необходимом для достижения показателя выхода из бедности», — считает депутат.

По ее словам, она собирается запросить от правительства в осеннюю сессию информацию о показателях эффективности данного пособия. Она также назвала свою инициативу амбициозной в виду дефицита бюджета, и добавила, что ее вряд ли удастся воплотить в осеннюю сессию.

Ранее Бессараб поддержала создание пособий о нормах детского питания для молодых родителей.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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