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Дальнобойщик заплатит штраф в £700 за разрушение 120-летнего каменного дома

Daily Mail: водитель разрушил в Уэльсе 120-летний дом и должен заплатить £700

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Великобритании водитель грузовика разрушил каменный коттедж, построенный в начале 20 века, и избежал запрета на управление автомобилем. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в мае 2021 года в графстве Монмутшир в Уэльсе. 42-летний водитель грузовика перевозил спиленные деревья и не справился с управлением, проходя поворот проселочной дороги на большой скорости. В результате этого он врезался в угол 120-летнего каменного коттеджа, на который затем упали 26 тонн дерева.

53-летняя владелица здания не пострадала, хотя в тот момент находилась у себя дома. Она заявила, что все сложилось удачно, так как, если бы ее муж был тогда с ней, он бы, скорее всего, находился в разрушенном помещении.

«Я только пошла готовить обед, как раздался сильный удар. В лицо ударил порыв воздуха и пыли, а затем все стихло. Я понятия не имела, что произошло», — поделилась хозяйка. Затем она увидела зияющую дыру в стене в районе гостиной и спальни.

В августе 2023 года присяжные признали перевозчика невиновным в опасном вождении, но осудили за вождение без должной осторожности и внимания. После чего суд оштрафовал водителя на £700, то есть примерно на 90 тыс. руб., и оставил ему право на управление транспортными средствами.

Судья объяснил приговор тем, что ЧП было следствием «ошибки в суждениях», а не «преднамеренных действий или безрассудного поведения». Помимо штрафа мужчина также обязан оплатить £690 за работу суда. При этом, как ожидается, осужденный не сможет получить какую-либо работу в грузовых компаниях.

Полиция отмечала, что авария нанесла «значительный ущерб», и соседей пострадавших пришлось эвакуировать в качестве меры предосторожности.

Ранее родителей подростка, бросившего бутылки из-под лимонада на капот машины, обязали оплатить ее ремонт на 103 тыс. руб.

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