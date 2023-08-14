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Ленинградский суд огласил приговор попавшейся на взяточничестве чиновнице Дроздовой

Ленинградский суд приговорил к трем годам условно взяточницу Дроздову

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил попавшуюся на взятке чиновницу Илону Дроздову к трем годам условного срока с выплатой суммы взятки размером 180 тыс. рублей и запретом работать в органах местного самоуправления в течение двух лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Помимо штрафа в размере взятки, у женщины конфисковали 20 тыс. рублей в доход государства.

По данным канала, Дроздова получила взятку от застройщиков, выполняющих контракты Минобороны РФ и Росгвардии по ремонту и строительству военной инфраструктуры.

Ранее гендиректору структуры «Росатома» Игорю Игину было выдвинуто подозрение в получении крупных взяток.

По версии СКР, Игин, являющийся офицером запаса ФСБ, получил деньги за четыре подписанных с компанией из Санкт-Петербурга госконтракта, а также за заключение в будущем новых договоров.

Сам Игин, задержанный в ночь на 27 июля и находящийся по решению суда под стражей, свою вину не признает. При этом предполагаемые взяткодатели и посредник сотрудничают со следствием.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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