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В Волгограде 15-летняя школьница пыталась зарезать свою тетю

В Волгограде СК расследует обстоятельства нападения девушки на ее родную тетю

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Depositphotos

В Советском район Волгограда школьница с ножом напала на свою родственницу, пришедшую в гости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

Инцидент, по данным следствия, произошел 13 августа в доме на Университетском проспекте. 42-летняя женщина пришла к своим родственникам в гости, но в какой-то момент повздорила с 15-летней племянницей. Как уточняется, тетя высказала ей претензии, а затем получила удар ножом. Школьница ударила гостью в правую часть грудной клетки.

Пострадавшая была без промедления госпитализирована. Сейчас она находится под наблюдением медиков, ей оказывается необходимая помощь.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело, ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время ведется допрос подозреваемой.

Ранее в Москве школьница выстрелила в одноклассника из пневматического пистолета на уроке.

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