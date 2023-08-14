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Врач перечислил эффективные упражнения для здоровья сердца и сосудов

Врач Иванов: аэробные упражнения эффективны для здоровья сердца и сосудов

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Для поддержания здоровья сердца и сосудов эффективны различные виды физических нагрузок, включая аэробные упражнения, которые помогают насытить кровь кислородом. Об этом kp.ru рассказал заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, к.м.н., врач-кардиолог Константин Иванов, комментируя исследование команды ученых из Университета Лейстера и Кентерберийского университета (Великобритания) о пользе статических упражнений для нормализации давления.

Среди полезных аэробных упражнений Иванов выделил ходьбу быстрым шагом, бег трусцой, плавание, катание на лыжах и на коньках. При этом исследования подтверждают наибольшую эффективность малых статических усилий для снижения повышенного артериального давления, уточнил врач.

«Чаще всего в исследованиях упоминается приседание у стены [,на которую опирается спина]. Также это может быть подъем ног в положении лежа или сидя. Очень популярная сейчас планка. Наклоны вперед с прямой спиной и втянутым животом. Даже самый простой подъем на носках с максимальным напряжением икроножных мышц», — отметил кардиолог.

Помимо этого, он посоветовал выполнять упражнение под названием «морской котик», или «супермен». В процессе его выполнения нужно лечь на живот и прогнуться назад, приподнимая ноги и верхнюю часть туловища с отведенными назад руками, пояснил Иванов.

В конце июня ученые из Индийского технологического института Харагпура обнаружили, что повышенная частота сердечных сокращений может вызвать инсульт у пациентов с сильно закупоренными сонными артериями.

Ранее диетологи назвали сухофрукт для улучшения здоровья сердца.

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