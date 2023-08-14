Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дима Билан передал подарки семье с приемными детьми из ДНР

Львова-Белова: Дима Билан регулярно помогает детям Донбасса

close
100%
«Мария Львова-Белова»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мария Львова-Белова»

Российский певец Дима Билан передал подарки семье из Воронежской области, взявшей под опеку 7 братьев и сестер из Донецкой народной республики, написала в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Приемная мама рассказала, что все дети творческие, уже адаптировались и нашли увлечения. Старшие девочки выбрали сестринское дело и специальность повара-кондитера. Средние — поют, танцуют, декламируют стихи. Восьмилетний мальчик научился читать и полюбил книги — это стало победой для всех», — написала она.

Также Львова-Белова отметила, что первое время ребята уточняли, правда ли это их дом.

«Привыкали жить не в казенных стенах, еще и вместе — ведь раньше они находились в разных учреждениях», — добавила она.

Дима Билан начал с шуток, всех обнял, со всеми поговорил. Дети показали артисту домашних животных и угодья: сад, виноградник, голубятню.

«Теперь на участке у дома еще и своя современная детская площадка, настоящий городок для игр — от Димы. То, что нужно энергичным ребятам. Также артист подарил семье компьютер, принтер и стиральную машинку. Техника в многодетной семье никогда не бывает лишней», — написала Львова-Белова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях