Дима Билан передал подарки семье с приемными детьми из ДНР

Российский певец Дима Билан передал подарки семье из Воронежской области, взявшей под опеку 7 братьев и сестер из Донецкой народной республики, написала в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Приемная мама рассказала, что все дети творческие, уже адаптировались и нашли увлечения. Старшие девочки выбрали сестринское дело и специальность повара-кондитера. Средние — поют, танцуют, декламируют стихи. Восьмилетний мальчик научился читать и полюбил книги — это стало победой для всех», — написала она.

Также Львова-Белова отметила, что первое время ребята уточняли, правда ли это их дом.

«Привыкали жить не в казенных стенах, еще и вместе — ведь раньше они находились в разных учреждениях», — добавила она.

Дима Билан начал с шуток, всех обнял, со всеми поговорил. Дети показали артисту домашних животных и угодья: сад, виноградник, голубятню.

«Теперь на участке у дома еще и своя современная детская площадка, настоящий городок для игр — от Димы. То, что нужно энергичным ребятам. Также артист подарил семье компьютер, принтер и стиральную машинку. Техника в многодетной семье никогда не бывает лишней», — написала Львова-Белова.