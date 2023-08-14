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Россиян предупредили об опасности ныряния в непроверенных водоемах

Врач Асланов: ныряние в непроверенных водоемах грозит переломом шейных позвонков

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Pexels

Ныряние в непроверенных водоемах может обернуться получением серьезных травм, например, переломом шейных позвонков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя им. Н.Н. Бурденко, хирург-травматолог, ортопед Рамис Асланов.

Кроме того, можно удариться головой о дно реки или озера и не вынырнуть, предупредил эксперт.

«Есть сезонность травм. Зимой молодые люди часто травматизируются от ватрушек. Переломы поясничных позвонков, компрессионные переломы — это все зимой. Летом — травма ныряльщика. Не ныряйте в непроверенные водоемы. <...> Сначала пройдите брод или озеро, погрузитесь, посмотрите глубину, и тогда можно нырять», — сказал Асланов.

Врач – иммунолог-аллерголог, завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии МГУ имени Огарева Ольга Радаева до этого предупреждала об опасности купания в переполненном водоеме, потому что так человек может подхватить кишечные заболевания.

Ранее стало известно, что в России разработали способ очистки водоемов от нефти с помощью промышленных отходов.

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