Блогера Серова, ударившего дочь в прямом эфире, будут судить

Уголовное дело ударившего в прямом эфире свою дочь ивановского блогера Дмитрия Серова с обвинительным заключением направят в суд для дальнейшего рассмотрения. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ.

Во время прямой трансляции в интернете Серов, находясь в нетрезвом состоянии, ударил свою 9-летнюю дочь. После этого девочка в слезах попыталась покинуть комнату, но отец не позволил ей этого сделать. Блогер продолжил вести эфир, нецензурно ругаясь при ребенке.

Серова обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании ребенка. Сейчас девочка проживает со своей матерью, которая развелась с блогером в связи с побоями.

Ранее СК возбудил уголовное дело после развращения 5-летней девочки школьником.