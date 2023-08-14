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Блогера Серова, ударившего дочь в прямом эфире, будут судить

Ивановского блогера Серова будут судить после нападения на дочь в прямом эфире

Уголовное дело ударившего в прямом эфире свою дочь ивановского блогера Дмитрия Серова с обвинительным заключением направят в суд для дальнейшего рассмотрения. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ.

Во время прямой трансляции в интернете Серов, находясь в нетрезвом состоянии, ударил свою 9-летнюю дочь. После этого девочка в слезах попыталась покинуть комнату, но отец не позволил ей этого сделать. Блогер продолжил вести эфир, нецензурно ругаясь при ребенке.

Серова обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании ребенка. Сейчас девочка проживает со своей матерью, которая развелась с блогером в связи с побоями.

Ранее СК возбудил уголовное дело после развращения 5-летней девочки школьником.

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