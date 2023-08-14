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Депутат: контроль онлайн-пространства — шаг для обеспечения безопасности граждан РФ

Депутат Немкин рассказал о важности работы сотрудников подразделений «К» МВД России

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Depositphotos

Существование в структуре МВД России отдельного Управления «К», которое занимается предотвращением преступлений в сфере информационных технологий и борьбой с киберпреступниками — показатель отношения государства к этой проблеме, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Парламентарий отмечает, что схемы мошенников трансформируются и совершенствуются практически ежедневно, поэтому крайне важно принимать меры по борьбе с цифровыми угрозами превентивно.

К таким угрозам, по словам депутата, относятся сервисы VPN, которые воруют данные, фишинговые рассылки, а также технологии дипфейков, которые зачастую используются в противоправных целях.

«Для правоохранительных органов защита россиян от таких угроз — одна из первоочередных задач, так как грань между виртуальным и реальным практически стерлась», — констатирует Антон Немкин, добавляя, что «обман онлайн может порой привести к катастрофическим последствиям оффлайн — как для отдельного человека или предприятия, так и для государства в целом».

Именно поэтому, считает парламентарий, существование подразделений Управления «К» МВД России и контроль онлайн-пространства — важный шаг для обеспечения безопасности всех граждан России.

Депутат также отмечает, что уполномоченные ведомства, в частности Роскомнадзор, разрабатывают все более современные и совершенные методы борьбы с киберпреступностью.

«Так, уже сейчас тестируется или запущено в тестовом режиме несколько систем, которые смогут, например, отслеживать распространение запрещенных материалов, предотвращать звонки мошенников и многое другое. Уверен, работа в этом направлении будет продолжаться», — заключает Немкин.

14 августа сотрудники подразделений по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ (Управления «К») отмечают профессиональный праздник.

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