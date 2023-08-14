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Россиянин, регулярно избивавший сожительницу, облил ее жидкостью для розжига и поджег

«Осторожно, новости»: мужчина поджег подругу, облив ее средством для розжига

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Новокузнецке Кемеровской области ранее судимый местный житель поджег сожительницу, облив ее жидкостью для розжига. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 12 августа в доме на проспекте Курако. Как выяснилось, в квартиру, в которой проживали 51-летний мужчина и его 48-летняя гражданская супруга, регулярно вызывали полицию. В предпоследний раз хозяин избил жену, в последний — поджег ее, а потом заявил полиции, что случайно уронил окурок в спиртосодержащую жидкость, которую перед этим сам нечаянно разлил на балконе.

По данным канала, пострадавшую с ожогами II-й и III-й степени госпитализировали. У пациентки пострадало 32% тела, она находится в реанимации. Однако женщина успела подтвердить, что сожитель специально облил ее жидкостью для розжига и уже после этого поджег.

Правоохранители выяснили, что в 2020 году их коллеги уже приезжали по этому адресу. Тогда жильцы устроили драку, но от подачи заявлений отказались, и уголовное дело возбуждено не было. Затем мужчина самостоятельно вызывал силовиков, обвиняя жену в угрозах и пытаясь выгнать ее из дома, а в феврале 2023-го он избил женщину и был наказан по делу об административном правонарушении.

После августовского нападения на россиянина, ранее судимого за пьяную езду и причинение вреда средней тяжести, возбудили новое уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее житель Алтая избил свою возлюбленную с инвалидностью из ревности.

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