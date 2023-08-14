Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт в Мариуполе начнут восстанавливать не раньше 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта в Таганроге 150 километров», — сказал Хуснуллин.

Отмечается, что здание аэропорта сильно разрушено, при этом взлетная полоса находится в неплохом состоянии.

Ранее Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка в настоящий момент сильно поврежден, однако в планах ближайшей пятилетки его восстановление. Он подчеркнул, что российская сторона намерена восстановить авиаузел в течение пяти лет.

До этого Хуснуллин, докладывая президенту России Владимиру Путину о ситуации в Мариуполе, заявил, что реконструкцию местного аэропорта планируют окончить в течение двух лет. По словам Хуснуллина, данная воздушная гавань, с окончанием всех работ, станет международной. Путин вместе с Хуснуллиным осмотрел территорию аэропорта Мариуполя.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.