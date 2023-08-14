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Авиакомпания «Икар» может помочь застрявшим в Анталье россиянам вернуться домой

Росавиация: авиакомпания «Икар» может перевезти пассажиров задержанных рейсов Red Wings

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Shutterstock

Авиакомпания «Икар» может предоставить свои самолеты для перевозки россиян, которые не смогли вовремя покинуть турецкую Анталью из-за задержек рейсов фирмы Red Wings. Об этом говорится в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Как указано в сообщении, сотрудники Росавиации держат ситуацию под контролем и работают с целью решения проблемы. При этом агентство поручило Red Wings принять все необходимые меры, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по возвращению туристов в РФ.

В частности, руководству фирмы рекомендовали незамедлительно связаться с другими российскими авиакомпаниями и договориться о предоставлении дополнительных воздушных судов.

«Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров авиакомпанией «Икар», — рассказали в Росавиации.

Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Антальи в Екатеринбург еще в субботу вечером, 12 августа. Но на воздушном судне обнаружили поломку, поэтому рейс пришлось отложить.

Российских туристов разместили в местных отелях, попросив дождаться возобновления авиаперевозок. Однако люди уже более суток не могут вернуться домой.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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