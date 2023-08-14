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Доцент кафедры баяна из Гнесинки напал на пенсионера во время джазового концерта

Mash: замдиректора Гнесинки напал на пенсионера во время джазового концерта

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Заместитель директора Российской академии музыки имени Гнесиных и доцент кафедры баяна и аккордеона избил пенсионера во время джазового концерта. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Пожилая пара 12 августа пришла на концерт барочной музыки в училище. После окончания шоу они подошли к соседнему залу, где доигрывал свой репертуар джазмен и друг пенсионеров.

По данным источника, в этот момент к пожилой паре подошел доцент Гнесинки. Мужчина потребовал у слушателей либо купить билет на музыкальное представление, либо покинуть стены училища — между преподавателем и пенсионером завязалась перепалка.

После этого баянист схватил пенсионера и бросил на пол. Пожилой мужчина в результате произошедшего получил ушиб тазобедренного сустава. От комментариев относительно инцидента доцент отказался.

Ранее в Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул.

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