С перевозчиков снимут обязательство о дублировании информации на английском на схемах

Министерство транспорта России предложило убрать обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метрополитена, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный портал проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, Минтранс предложил внести изменения в приказы об утверждении типовых правил пользования этими видами транспорта.

Речь о пунктах, согласно которым информирование должно дублироваться перевозчиком на английском.

«Ввиду значительной информационной нагрузки ‎на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации исключаются из обязательного требования дублирование информации на английском языке», — следует из пояснительной записки Минтранса к документу.

Теперь принимать решение, нужно ли переводить на английский язык схемы, указатели, регионы смогут в соответствии с собственными правилами пользованиям внеуличным транспортом.

В АТОР называли недальновидным отказ от английского языка на указателях в подземке.

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