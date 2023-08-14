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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Сигнал прозвучал в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В ночь на 14 августа в нескольких регионах Украины также была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

Также в Киеве и в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. При этом украинское издание «Общественное» сообщало, что в Одессе произошли взрывы, были слышны соответствующие звуки. Там же была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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