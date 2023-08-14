Москвич пригрозил взорвать офис банка из-за бесполезной службы поддержки

В Москве сотрудники службы поддержки банка не смогли решить проблему пенсионера, который затем пообещал взорвать офис организации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как пишет канал, пожилой мужчина потратил день на звонки в службу поддержки популярного банка, пытаясь разобраться с возникшим вопросом. Однако специалисты проблему с банковскими счетами пенсионера решить так и не смогли. Тогда клиент вновь позвонил в колл-центр и заявил сотруднице, что придет в офис на улице Декабристов с гранатой и устроит там взрыв. Мужчина также пообещал избить работников банка, не сумевших ему помочь.

Девушка обращение зафиксировала и передала его в полицию. Затем офисное здание оцепили и проверили на наличие подозрительных предметов и неустановленных лиц. Теперь недовольного клиента проверяют правоохранители, за угрозу взрывом ему может грозить уголовное дело.

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