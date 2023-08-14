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В Японии выпустили специальные капсулы, в которых люди могут спать стоя

Oddity Central: в Японии выпустили капсулы, в которых люди могут спать на работе стоя

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Koyoju Plywood Corporation

Компания в Японии выпустила специальные капсулы, в которых люди могут спать стоя, пишет Oddity Central.

Капсулы получили название Giraffenap. В них сотрудники одной японской компании смогут немного поспать во время рабочего дня, чтобы улучшить концентрацию и эффективность работы. По словам создателей устройства, они сделали его вертикальным, чтобы кабина занимала как можно меньше места в офисах.

Каждая капсула для сна оснащена системой сигнализации, которую может установить пользователь, а так же точками опоры для различных частей тела: головы, ягодиц, икр и ступней, чтобы человек смог сохранить вертикальное положение во время сна. Кроме того, кабины оснащены системой регулировки высоты.

В настоящее время спальные капсулы Gireaffenap выпускаются в двух вариантах: простая белая модель и модель, имитирующая более традиционный бамбуковый дизайн. Оба варианта предлагают отличную звукоизоляцию, а также различные звуки, призванные вызвать сон, и встроенную систему вентиляции.

Ранее японские компании предложили офисным работникам спать в «коробках».

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