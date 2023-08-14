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Главу Верховного суда РФ Лебедева удостоили ордена Александра Невского

Патриарх Кирилл вручил главе Верховного суда Лебедеву орден Александра Невского

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Совет Федерации РФ/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева с днем рождения, наградив его орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Московской патриархии.

В понедельник, 14 августа, Лебедев празднует свое 80-летие. По этому случаю к имениннику обратился глава Русской православной церкви, отметив его вклад в обеспечение прав и свобод граждан, а также совершенствование судебной системы.

«Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (I степени)», — указано в сообщении.

Кроме того, патриарх Кирилл поблагодарил главу Верховного суда за «неизменную готовность к диалогу» с церковью и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. По мнению священника, работа в этом направлении должна способствовать укоренению в жизни россиян «непреходящих идеалов добра и справедливости».

В конце глава РПЦ пожелал имениннику физического и душевного здоровья и успехов в работе на благо России.

Ранее заслуги Лебедева отметил президент страны Владимир Путин. Глава государства подписал указ о присвоении судье ордена Андрея Первозванного.

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