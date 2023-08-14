Собянин: социальные расходы составляют 52% бюджета Москвы

Около 95% программных бюджетных расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году почти 3,6 триллиона рублей будет вложено в экономический рост, повышение качества жизни людей, снижение негативного влияния на экологию. Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются по каждой из 13 госпрограмм Москвы», — отметил мэр Москвы.

По его словам, более половины бюджета (52%) составляют расходы социальной направленности, в том числе на соцподдержку москвичей, улучшение здравоохранения и образования. Еще 43% идет на развитие городской среды и инвестиций.