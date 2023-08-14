Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Барнаула пожаловались на соседку, которая громко поет ночами, и сняли ее на камеру

В Барнауле местные жители жалуются на девушку, поющую по ночам из окна песни

Жители жилого комплекса в Индустриальном районе Барнаула жалуются на девушку, которая выбрасывает на землю окурки и громко поет по ночам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

По словам жильцов ЖК «Норд», женщина, регулярно нарушающая покой своих соседей, живет в квартире на восьмом этаже вместе с ребенком 5-6 лет.

Молодая мать часто «сбрасывает мусор и бутылки» под окна, курит, сидя на карнизе, а также поет громко песни ночью. Таким образом, горожанка мешает не только тем, кто живет в ее доме, но и жителям близстоящих зданий. 13 августа полицию пришлось вызывать из дома напротив, однако «для выяснения обстоятельств сотрудники подниматься не стали».

Замечания жильцов нарушительница игнорирует и отвечает на просьбы прекратить ночные выступления матом.

Ранее в Карелии ребенок вызвал медиков, чтобы спасти мать с алкогольной интоксикацией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях