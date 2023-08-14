Жители Барнаула пожаловались на соседку, которая громко поет ночами, и сняли ее на камеру

Жители жилого комплекса в Индустриальном районе Барнаула жалуются на девушку, которая выбрасывает на землю окурки и громко поет по ночам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

По словам жильцов ЖК «Норд», женщина, регулярно нарушающая покой своих соседей, живет в квартире на восьмом этаже вместе с ребенком 5-6 лет.

Молодая мать часто «сбрасывает мусор и бутылки» под окна, курит, сидя на карнизе, а также поет громко песни ночью. Таким образом, горожанка мешает не только тем, кто живет в ее доме, но и жителям близстоящих зданий. 13 августа полицию пришлось вызывать из дома напротив, однако «для выяснения обстоятельств сотрудники подниматься не стали».

Замечания жильцов нарушительница игнорирует и отвечает на просьбы прекратить ночные выступления матом.

Ранее в Карелии ребенок вызвал медиков, чтобы спасти мать с алкогольной интоксикацией.